Üye Girişi
Haberler

Lüleburgaz'da Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Güncelleme:
Abone Ol

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir tırın yola devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kaza sonrası olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir tırın yola devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Hamitabat köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.D. idaresindeki 34 HR 2295 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi üzerine devrildi.

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırklareli Lüleburgaz İtfaiye İtfaiye Hastane Trafik Kaza 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Faruk Koca'nın ifadesi nedir? Faruk Koca tutuklandı mı? Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler son hali! Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Manchester Utd-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester Utd-Bayern Münih hangi kanalda, şifresiz mi? Ogün Samast ismini değiştirecek mi? Ogün Samast'ın yeni adı ne olacak? Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? Deniz Yavuzyılmaz kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 12 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? LİG MAÇLARI ERTELENDİ | Süper lig ne zamana kadar ertelendi? TFF lig maçları ertelendi mi? Süper lig maçları neden ertelendi 2023? Halil Umut Meler'e kim saldırdı? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (12 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Süresiz erteleme ne demek? Süresiz erteleme kaç hafta sürer?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title