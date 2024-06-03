Lüleburgaz'da Saman Yüklü Kamyon Devrildi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kontrolden çıkan saman balyası yüklü kamyon devrildi.

Olay, Lüleburgaz Mondi Kalenobel fabrikası mevkiinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan 59 NG 547 plakalı saman balyası taşıyan kamyon devrildi. Kazanın etkisiyle yaralanan kamyon sürücüsü araçtan kendi imkanları ile çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ