Lüleburgaz'da saman balyası yüklü römorkta yangın çıktı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde saman balyası yüklü römorkta yangın çıktı.

Yangın, Lüleburgaz ilçesine bağlı Eskitaşlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir römorkta yüklü saman balyaları yanmaya başladı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, vatandaşların desteğiyle yangını uzun uğraşlar sonucunda söndürdü. Yangında römork üzerinde bulunan balyalar küle dönerken, römork kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ