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Lüleburgaz'da saman balyası yüklü römorkta yangın çıktı

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Eskitaşlı köyünde saman balyası yüklü bir römorkta yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde saman balyası yüklü römorkta yangın çıktı.

Yangın, Lüleburgaz ilçesine bağlı Eskitaşlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir römorkta yüklü saman balyaları yanmaya başladı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, vatandaşların desteğiyle yangını uzun uğraşlar sonucunda söndürdü. Yangında römork üzerinde bulunan balyalar küle dönerken, römork kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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