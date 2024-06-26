Lüleburgaz'da Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları bir şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri, Altıyol ve Kuştepe mevkiinde önleyici kolluk devriyesi esnasında durumundan şüphelendikleri D.B.'yi durdurup üst araması yaptı. Yapılan üst aramasında D.B.'nin üzerinde 2 adet ruhsatsız tabanca ve toplam 11 adet 9mm mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan D.B. isimli şahıs, ifadesi alınmak üzere Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - KIRKLARELİ