Lüleburgaz'da park halindeki otomobile çarpıp kaçan sürücü aranıyor
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarpıp olay yerinden kaçtı. Çarpmanın etkisiyle hasar alan otomobilde kimsenin olmaması faciayı önledi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarpıp olay yerinden kaçtı.
Edinilen bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi 8 Kasım Mahallesi Eski Müsellim Caddesinde, park halindeki 39ACM194 plakalı otomobile henüz plakası bilinmeyen biraz araç arkadan vurup kaçtı.
Çarpmanın etkisiyle hasar aldığı görülen otomobilin içinde kimsenin olmaması faciayı önledi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. - KIRKLARELİ