Lüleburgaz'da Otomobilin Traktör Römorkuna Çarpması Sonucu 2 Yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Lüleburgaz ilçesinden Çorlu istikametine seyir halinde olan 59 ABZ 033 plakalı otomobil, Misinli köyü kavşağı yakınlarında seyreden traktörün römorkuna çaptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sebebiyle trafik bir süre kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından bölgede ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ