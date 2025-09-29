Haberler

Lüleburgaz'da Otomobilin Traktör Römorkuna Çarpması Sonucu 2 Yaralı

Lüleburgaz'da Otomobilin Traktör Römorkuna Çarpması Sonucu 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Lüleburgaz ilçesinden Çorlu istikametine seyir halinde olan 59 ABZ 033 plakalı otomobil, Misinli köyü kavşağı yakınlarında seyreden traktörün römorkuna çaptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sebebiyle trafik bir süre kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından bölgede ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Esad'ın devrilmesi sonrası ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı belli oldu

Yerlikaya duyurdu! İşte Esad sonrası ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün ölümünde 3. kişi gizemi! Eski emniyet müdürü canlı yayında anlattı

Güllü'nün ölümünde 3. kişi gizemi! Eski emniyet müdürü açıkladı
Kiracısıyla anlaşmazlık yaşayan Hülya Avşar, mahkemeye başvurup istediğini aldı

Kiracısını mahkeme ile dize getirdi! İşte alacağı rakam
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.