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Lüleburgaz'da motosikletle otomobil çarpışması: 1 yaralı

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletle otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 39 LZ 176 plakalı otomobil ile 39 ACJ 261 plakalı motosiklet, Edirne Caddesi üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savrulurken, kazada motosiklette bulunan şahıs yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralı şahsı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sebebiyle yol bir süre trafiğe kapanırken, trafik ekipleri yol güvenliğini sağladı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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