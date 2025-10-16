Lüleburgaz'da Midibüs ile İş Makinesi Çarpıştı: Bir Yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Yeni Sanayi Sitesi'nde midibüs ile çarpışan iş makinasının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada operatör yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, sabah saatlerinde Lüleburgaz ilçesi Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. 39 S 1151 plakalı midibüs, seyir halindeyken bir iş makinası çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen iş makinası operatörünün sol ayağı ve kolu sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için yoğun çaba harcadı.

Kurtarılan yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sol ayağında ve kolunda kırıklar bulunduğu, başında ise hafif darbeler olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, olay anına tanık olan çevre esnafı büyük panik yaşadı. - KIRKLARELİ