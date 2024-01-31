Lüleburgaz'da Metruk Binada Yangın Çıktı

Kırklareli'ne bağlı Lüleburgaz ilçesindeki bir metruk binaya giren kişiler binada küçük çaplı yangın çıkardı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi İnönü Mahallesi'ndeki bir binaya giren kimliği belirsiz şahısların ısınmak amaçlı yaktığı ateşin büyümesi sonucu yangın çıktığı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Olay yerine gelen polis ekipleri, ölen ya da yaralananın olmadığı yangının söndürülmesinin ardından bina içerisinde incelemelerde bulundu ve binanın sahibine ulaştı. Bina sahibinin şehir dışında olduğunu öğrenen ekipler, gerekli bilgilendirme ve işlemleri yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

Yangını fark eden mahalle sakinleri konuyla alakalı sitem ederek, binaya sürekli bazı insanların geldiğini ve içeride bu şekilde ateş yaktıklarını, bu durumun mahalleliler için tehlike arz ettiğini dile getirdiler. - KIRKLARELİ