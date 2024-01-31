Üye Girişi
Haberler

Lüleburgaz'da Metruk Binada Yangın Çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kırklareli'ne bağlı Lüleburgaz ilçesindeki bir metruk binaya giren kişilerin yaktığı ateş sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Kırklareli'ne bağlı Lüleburgaz ilçesindeki bir metruk binaya giren kişiler binada küçük çaplı yangın çıkardı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi İnönü Mahallesi'ndeki bir binaya giren kimliği belirsiz şahısların ısınmak amaçlı yaktığı ateşin büyümesi sonucu yangın çıktığı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Olay yerine gelen polis ekipleri, ölen ya da yaralananın olmadığı yangının söndürülmesinin ardından bina içerisinde incelemelerde bulundu ve binanın sahibine ulaştı. Bina sahibinin şehir dışında olduğunu öğrenen ekipler, gerekli bilgilendirme ve işlemleri yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

Yangını fark eden mahalle sakinleri konuyla alakalı sitem ederek, binaya sürekli bazı insanların geldiğini ve içeride bu şekilde ateş yaktıklarını, bu durumun mahalleliler için tehlike arz ettiğini dile getirdiler. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırklareli Lüleburgaz İtfaiye İtfaiye Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 31 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 1 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 1 Şubat Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? 1 Şubat hangi burç? Kova burcu özellikleri nelerdir? Kuruluş Osman full HD bölüm izle! Kuruluş Osman 146. bölüm full HD izleme linki! Kuruluş Osman son bölüm neler oldu? Belediye seçimleri ne zaman 2024? Yerel seçimler ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Yalı Çapkını son bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını fragmanı nereden izlenir? Pınar Karşıyaka - Beşiktaş Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pınar Karşıyaka - Beşiktaş Basket maçı! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2024 ne zaman? Başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Zara ve İlker Görgülü sevgili mi? BAŞAKŞEHİR – 68 AKSARAY BLD. CANLI: Amedspor – 68 Aksaray Bld. maçı nereden, nasıl izlenir? Amedspor 68 Aksaray Bld. canlı yayın linki! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? 2024 MSÜ başvuru ücreti ne kadar? MSÜ geç başvuru günü ne zaman? Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 23. bölüm fragmanı izle! Survivor yeni bölüm fragman linki! Amedspor - 68 Aksaray Bld. maçı hangi kanalda, saat kaçta? Amedspor - 68 Aksaray Bld. maçı nereden izlenir? Şeyla Halis kimdir, kaç yaşında? Cennet Mahallesi Menekşe kim, son hali nasıl?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title