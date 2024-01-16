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Lüleburgaz'da Kontrolden Çıkan Otomobil Kazası

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi İstasyon Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen tek taraflı kazada, E.O. yönetimindeki 39 TS O26 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarına uçtu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu araç sürücüsü E.O. hafif yaralandı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırklareli Lüleburgaz İtfaiye Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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