Üye Girişi
Haberler

Lüleburgaz'da Hayvan Çiftliğinde Yangın Çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Oklalı köyünde bulunan bir hayvan çiftliğinin saman deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, saman balyaları kül oldu. Hayvanların bulunduğu bölüme ulaşmayan alevler faciayı önledi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir hayvan çiftliğinin saman deposunda yangın çıktı.

Yangın, Lüleburgaz ilçesine bağlı Oklalı köyünde bulunan bir hayvan çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Oklalı köyünde bulunan bir hayvan çiftliğinin saman deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çiftlik çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, Lüleburgaz ve Büyükmandıra İtfaiye ekipleri ile jandarma sevk edildi.

Olay yerine intikal itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar neticesinde yangını kontrol altına alırken, tonlarca saman balyası ise kül oldu. Alevlerin hayvanların olduğu bölüme ulaşmaması faciayı önledi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırklareli Lüleburgaz İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Trump'a suikast girişiminde bulunan gencin aracında ve evinde bomba malzemeleri bulundu

Trump'a suikast girişiminde bulunan gencin aracında ve evinde bomba malzemeleri bulundu

 Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

 EURO 2024 finali canlı anlatım! İspanya, İngiltere karşısında 2-1 önde

EURO 2024 finali canlı anlatım! İspanya, İngiltere karşısında 2-1 önde

 ABD Başkanı Biden'dan Trump'a yapılan saldırıyla ilgili yeni açıklama: Tüm güvenlik önlemleri gözden geçirilecek

ABD Başkanı Biden'dan Trump'a yapılan saldırıyla ilgili yeni açıklama: Tüm güvenlik önlemleri gözden geçirilecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title