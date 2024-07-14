Lüleburgaz'da Hayvan Çiftliğinde Yangın Çıktı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir hayvan çiftliğinin saman deposunda yangın çıktı.

Yangın, Lüleburgaz ilçesine bağlı Oklalı köyünde bulunan bir hayvan çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Oklalı köyünde bulunan bir hayvan çiftliğinin saman deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çiftlik çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, Lüleburgaz ve Büyükmandıra İtfaiye ekipleri ile jandarma sevk edildi.

Olay yerine intikal itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar neticesinde yangını kontrol altına alırken, tonlarca saman balyası ise kül oldu. Alevlerin hayvanların olduğu bölüme ulaşmaması faciayı önledi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ