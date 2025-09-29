Haberler

Lüleburgaz'da Gündüz Vakti Ayakkabı Hırsızlığı

Lüleburgaz'da Gündüz Vakti Ayakkabı Hırsızlığı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanda gündüz vakti gerçekleşen ayakkabı hırsızlığı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Mahalle sakinleri, hırsızlık olaylarının arttığını ve güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep ediyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde gündüz vakti bir aparmanda yaşanan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, Kırklareli Lüleburgaz'a bağlı Yıldız Mahallesi Doğuş Ara Sokak'taki bir apartmanda dün meydana gelen olayda, vatandaşların kapı önünde bıraktıkları ayakkabılar, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Hırsızlık yapan şahsın ayakkabılara göz attıktan sonra beğendiği modeldeki ayakkabıyı alması dikkat çekti.

Mahalle sakinleri, benzer olayların son dönemde arttığını belirterek, "Artık gündüz bile kapımızın önüne bıraktığımız eşyalar güvende değil" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, güvenlik önlemlerinin artırılmasını ve şüphelinin kısa sürede yakalanmasını istedi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
