Üye Girişi
Haberler

Lüleburgaz'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda tesis hasar gördü.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Lüleburgaz ilçesi Eskibedir köyü Kümeveler mevkiinde bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören tesis çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma çalışması da yapılan tesiste hasar oluştu. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırklareli Lüleburgaz İtfaiye İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Kayseri'de yaşanan olaylarda terör örgütü bağlantısı! Provokasyon yapan hesaplarda PKK ve FETÖ parmağı

Kayseri'de yaşanan olaylarda terör örgütü bağlantısı! Provokasyon yapan hesaplarda PKK ve FETÖ parmağı

 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var

4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var

 Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor

Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor

 Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı?

Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title