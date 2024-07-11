Lüleburgaz'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Lüleburgaz ilçesi Eskibedir köyü Kümeveler mevkiinde bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören tesis çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma çalışması da yapılan tesiste hasar oluştu. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ