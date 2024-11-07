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Lüleburgaz'da Ev Yangınında Bir Kadın Hayatını Kaybetti

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir evde çıkan yangında içeride mahsur kalan bir kadın hayatını kaybetti. Yangının çıkış sebebi ve ölüm nedeni hakkında soruşturma başlatıldı.

Kırklareli Lüleburgaz'da evde çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Eczacıbaşı Lojmanları mevkisindeki Yuvam Kent Sitesi'nde 2. katta bulunan bir dairede saat 13.00 sularında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan Lüleburgaz itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ve soğutma çalışmalarını tamamladı.

Yangın sırasında evde yalnız olan bir kadın içeride mahsur kalarak hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre kadının ölüm sebebinin yangın sırasında oluşan yoğun dumandan zehirlenme olabileceği tahmin ediliyor.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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