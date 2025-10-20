Lüleburgaz'da Durdurulan Araçta 1 Kilo 170 Gram Skunk Ele Geçirildi
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan araçta 1 kilo 170 gram skunk maddesi bulundu. Araç sürücüsü B.O.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine B.O.A.'nın kullandığı araç Lüleburgaz ilçesinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 1 kilo 170 gram skunk maddesi bulundu. Gözaltına alınan şüpheli B.O.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRKLARELİ
