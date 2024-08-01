Lüleburgaz'da çıkan yangın söndürüldü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Eskibedir köyünde S.D.'ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, anızlık alan ile arı kovanlarının bulunduğu yere sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale gelirken arılar da etkilendi. - KIRKLARELİ