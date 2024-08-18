Lüleburgaz'da bir evin balkonunda çıkan yangın söndürüldü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir evin balkonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gençlik mahallesi Bedri Yavaş sokakta bulunan bir apartmanın, son katında bulunan dairenin balkonunda yangın çıktı. Balkondan çıkan dumanları gören bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi Balkonda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ