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Lüleburgaz'da bir evde yangın çıktı

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Evden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu bildirerek itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Lüleburgaz ilçesine bağlı Gündoğu Mahallesi'nde bir evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp durumu bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yanan evde ölen ya da yaralanan olmazken büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangınla ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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