Üye Girişi
Haberler

Lüleburgaz'da Baba Oğul Kavgası: Baba Tutuklandı

Son Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri
Abone Ol

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan kavgada oğlunu silahla yaralayan baba, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan kavgada oğlunu silahla yaralayan baba, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Süleyman G, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Şüpheli Süleyman S, savcılık sorgusunun sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

8 Kasım Mahallesi Tekcan Caddesi'nde dün Süleyman G. ile iş yerine gelen oğlu Serkan G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, Süleyman G, silahla oğlu Serkan G'yi yaralamıştı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Lüleburgaz Kırklareli Hisarcık Güvenlik Suç Hukuk 3. Sayfa Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title