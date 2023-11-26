Lüleburgaz'da Baba Oğul Kavgası: Baba Tutuklandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan kavgada oğlunu silahla yaralayan baba, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Süleyman G, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Şüpheli Süleyman S, savcılık sorgusunun sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

8 Kasım Mahallesi Tekcan Caddesi'nde dün Süleyman G. ile iş yerine gelen oğlu Serkan G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, Süleyman G, silahla oğlu Serkan G'yi yaralamıştı.