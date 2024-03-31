Lüleburgaz'da Alkollü Sürücü Kazası: 1 Yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, önündeki araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Lüleburgaz Devlet Hastanesi önündeki trafik ışıklarında meydana geldi. B.D.'nin kullandığı 39 ABZ 571 plakalı otomobil, önündeki araca çarptı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü B.D. hafif şekilde yaralanırken, iki araç da hasar gördü. Sürücü B.D.'nin 3,45 promil alkollü olduğu tespit edilirken, diğer sürücü aracını oto tamirciye götürdükten sonra olay yerine gelerek emniyet güçlerine ifade verdi. Alkollü sürücü hakkında işlem yapıldı. - KIRKLARELİ