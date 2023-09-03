Lüleburgaz'da 8 Şişe Gümrük Kaçağı İçki Ele Geçirildi
Lüleburgaz'da düzenlenen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bir şüphelinin kaçak içki sattığı bilgisi üzerine yapılan aramada, 8 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
Lüleburgaz'da düzenlenen operasyonda 8 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şüphelinin kaçak içki sattığı bilgisine ulaştı.
Ekipler E.Ş'nin evi, işyeri ve otomobilinde yaptığı aramada 8 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi.
Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - 3. Sayfa