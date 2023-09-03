Lüleburgaz'da 8 Şişe Gümrük Kaçağı İçki Ele Geçirildi

Lüleburgaz'da düzenlenen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bir şüphelinin kaçak içki sattığı bilgisi üzerine yapılan aramada, 8 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.