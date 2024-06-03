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Lüleburgaz'da 6 araç zincirleme kaza yaptı, 19 kişi yaralandı

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Kırklareli'ne bağlı Lüleburgaz ilçesinde 6 araç zincirleme kazaya karıştı. Yaklaşık 50 metre arayla 2 farklı servis aracı da kaza yaptı 19 kişi yaralandı.

Kırklareli'ne bağlı Lüleburgaz ilçesinde 6 araç zincirleme kazaya karıştı. Yaklaşık 50 metre arayla 2 farklı servis aracı da kaza yaptı 19 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz - Çorlu istikameti otoban çıkışında sabah servis araçlarının yoğun olduğu saatte servis araçları zincirleme kazaya karıştı.

6 aracın zincirleme kaza yaptığı mevkide bazı araçlar bariyerleri aşarak yolun kenarına çıktı. Zincirleme kaza ile 2 servis aracının karıştığı kazanın arasında 50 metre civarı mesafe olduğu görüldü.

19 yaralının olduğu olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi gönderildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Servis yolcuları yol kenarlarında olayın şokunu atlatmaya çalıştı.

Öte yandan ulaşım kısa süreliğine durdu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Servis aracı Kırklareli Lüleburgaz 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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