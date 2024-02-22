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Lüleburgaz'da 33 Şişe Gümrük Kaçağı İçki Ele Geçirildi

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yapılan operasyonda, 33 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, 33 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Lüleburgaz KOM grup amirligi tarafından yapılan çalışmalarda, Lüleburgaz ilçesinde, S.Ş isimli şahıstan 33 şi'e değişik markalarda, gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli S.Ş. hakkında kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırklareli Lüleburgaz Güvenlik Suç Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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