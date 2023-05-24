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Lüleburgaz Belediyesine ait kamyondan akan yağ kazaya sebep oldu

Lüleburgaz Belediyesine ait kamyondan akan yağ kazaya sebep oldu

3. Sayfa Haberleri

Lüleburgaz Belediyesine ait kamyondan dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan yola düşen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Lüleburgaz Belediyesine ait kamyondan dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan yola düşen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Ü.K. yönetimindeki 39 ACD 467 plakalı motosiklet, Edirne Bayırı mevkiinde CHP'li Lüleburgaz Belediyesine ait kamyondan yola dökülen yağ sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Halk Partisi Kırklareli Lüleburgaz Edirne 3. Sayfa Haberler

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