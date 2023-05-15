Lüks yat ve teknelerin bulunduğu tersane yangını 3 saatte söndürüldü Antalya'da Serbest Bölge'deki tekne üretim tersanesinde çıkan yangın, tekne yapımında kullanılan kimyasal maddelerin de yanması nedeniyle yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Lüks yat ve teknelerin bulunduğu tersane yangını 3 saatte söndürüldü

ANTALYA - Antalya'da Serbest Bölge'deki tekne üretim tersanesinde çıkan yangın, tekne yapımında kullanılan kimyasal maddelerin de yanması nedeniyle yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Lüks yat ve teknelerin üretim yapıldığı tersanede büyük hasar meydana geldi.

Konyaaltı ilçesi Serbest Bölge'de faaliyet gösteren bir tekne üretim tersanesinde saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Bir anda gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken, bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz yönlendirildi. Yangının büyük olması nedeniyle yangın söndürme helikopteri de talep edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler alevlere müdahalede bulundu. Çalışanlar tahliye edilirken, ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.

3 saatte kontrol altına alındı

Tekne yapımında kullanılan kimyasal maddelerin de yanmasından dolayı alevler yaklaşık 3 saat sonra havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ettiği yangında işletmede büyük hasar meydana geldi.

Yanan tersanenin hemen yanındaki firmada çalışan Cihat Cincik, "İçeride iki tane tekne yandı, diğerlerini kurtardılar. Kompozit dediğimiz kimyasal maddeler yandı. Kolay sönmeyen bir madde. Söndürmek güç oluyor. Lüks tekneler, özeldi. Hollanda'ya ticareti yapılıyordu" dedi.