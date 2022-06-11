Lüks yat alev alev yandı - Haberler

Lüks yat alev alev yandı Lüks yat alev alev yandı Muğla'nın Marmaris ilçesinde alev alev yanan yatı söndürmek için ekipler müdahalede bulundu. Lüks yat alev alev yandı MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde alev alev yanan yatı söndürmek için ekipler müdahalede bulundu. Edinilen bilgiye göre, Marmaris Hisarönü Körfezi'ndeki 23 metrelik Amerikan bayraklı lüks yatta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Bir anda bütün yatı saran alevler sonrası bölgeye Datça Liman Başkanlığı ekipleri, kıyı emniyet botu ve sahil güvenlik botu sevk edildi. Ekipler yattaki alevleri söndürmek için müdahalede bulundu. İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - 3. Sayfa Marmaris Muğla 3. Sayfa Haberler

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