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Lüks villada korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Lüks villada korkutan yangın

Adıyaman'da, izolasyon çalışmalarının yürütüldüğü lüks villada çıkan yangın paniğe neden oldu.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, izolasyon çalışmalarının yürütüldüğü lüks villada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi Eğriçayı Parkı yakınlarında bulunan Oktay Aslancirit'e, ait lüks villada izolasyon çalışmaları esnasında yangın meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek villa çatısını tamamen sardı. Durum üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevlere müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda villada maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Lüks villada korkutan yangın

Lüks villada korkutan yangın

Lüks villada korkutan yangın

Lüks villada korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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