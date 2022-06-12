Lüks teknedeki yangın söndürüldü - Haberler

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Lüks teknedeki yangın söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Lüks teknedeki yangın söndürüldü

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü Körfezi'nde 16 metrelik lüks teknedeki yangın söndürülürken, tekne küle döndü.

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü Körfezi'nde 16 metrelik lüks teknedeki yangın söndürülürken, tekne küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Hisarönü Körfezi'ndeki 16 metrelik Amerikan bayraklı lüks yatta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Bir anda bütün yatı saran alevler sonrası bölgeye Datça Liman Başkanlığı ekipleri, kıyı emniyet botu ve sahil güvenlik botu sevk edildi. Datça Liman Başkanlığı Koordinesinde yangına müdahale edilerek, Kıyı emniyet Botu Kıyem 2, yanan tekneyi söndürerek soğutma çalışması yaptı Sahil güvenlik ekiplerinin bölgede güvenlik sağladı. Kullanılamaz hale gelen tekne karaya çekildi. Yanan tekne ile ilgili ve yangının çıkış sebebi hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Marmaris Muğla 3. Sayfa Haberler

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