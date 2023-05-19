Lüks otomobil bariyerlere girdi, kazaya duran araca başka bir araç çarptı: 3 yaralı Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında lüks bir otomobil yağışlı yolda kontrolden çıkarak bariyerlere girdi.

Lüks otomobil bariyerlere girdi, kazaya duran araca başka bir araç çarptı: 3 yaralı

BURSA - Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında lüks bir otomobil yağışlı yolda kontrolden çıkarak bariyerlere girdi. Kazayı görüp duran bir başka araca ise bir otomobil arkadan çarptı. Kazada arkadan çarpan otomobilde bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre İstanbul istikametinden Bursa istikametine doğru gitmekte olan 35 BOS 035 plakalı lüks bir spor otomobil yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kaza nedeniyle yavaşlayan trafikte bir araca otomobil çarptı

Kazayı görüp yavaşlayan R.K. (25)34 GRE 712 plakalı bir otomobile ise Tamer Türkmen idaresindeki 52 FT 623 plakalı bir başka otomobil arkadan çarptı. Kazada duran araca çarpan otomobilin sürücüsü Tamer Türkmen ile birlikte araçta bulunan eşi Ferah Türkmen ve oğulları Mehmet Türkmen yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevkedildi. Hafif yaralı olan 3 kişi buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine sevkedildi.

Lüks spor araç hurdaya döndü

Kazada bariyerlere giren lüks spor araç hurdaya döndü. Kaza nedeniyle Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunda trafik 2 şeritten sağlanırken, araçların kaldırılması ile trafik normale döndü.