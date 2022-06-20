- Lüks cipteki siyah çantalarda kilolarca eroin ele geçirildi

Van'da 115 kilo 300 gram eroin ele geçirildi

VAN - Van'ın Edremit ilçesinde tespiti yapılan lüks bir cipte dedektör kepeği Bobi'nin de katılımıyla yapılan aramada 115 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; ilimiz Edremit ilçesinde tespiti yapılan bir araçta narkotik dedektör köpeği Bobi ile yapılan aramada siyah çantalar içerisine konulmuş 115 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir" denildi.