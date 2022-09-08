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Lüks araç firmasının bakım merkezinde yangın paniği

3. Sayfa Haberleri

Lüks araç firmasının bakım merkezinde yangın paniği Bursa'da lüks araç firmasının bakım merkezinde yangın çıktı.

Lüks araç firmasının bakım merkezinde yangın paniği

BURSA - Bursa'da lüks araç firmasının bakım merkezinde yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 04.00 sıralarında Ürünlü Mahallesi, İzmir Yolu üzerinde bulunan lüks bir araç firmasının bakım merkezinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında, dumanlar otomobil bakım merkezini sararken, görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına yaklaşık 2 saat müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında sızan yağdan dolayı herhangi bir patlama ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Burak Öztürk - 3. Sayfa

Tragger İtfaiye Bursa 3. Sayfa Haberler

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