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Lüks araç alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Lüks araç alevlere teslim oldu Karabük'te seyir halinde olan lüks bir araç alev aldı.

Lüks araç alevlere teslim oldu

KARABÜK - Karabük'te seyir halinde olan lüks bir araç alev aldı. Şans eseri yaralananın olamadığı olayda lüks araç küle döndü.

Edinilen bilgiye göre olay, Karabük - Bartın Karayolu Ahmet Usta mevkiinde meydana geldi. Bartın'dan Karabük'e seyir halinde olan Gökhan Ş. idaresindeki 74 DH 505 plakalı BMW marka otomobil henüz nedeni belirlemeyen bir şekilde motor kısmından alev aldı. Aracından dumanların yükseldiğini gören sürücü aracını durdurarak, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bu sırada olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait aranzöz ile Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği araç tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, Trafik polisleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yanarak demir yığınına dönen otomobil ise çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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