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Lübnan Ordusu: İsrail Ateşkes Anlaşmasını İhlal Etti

Lübnan Ordusu: İsrail Ateşkes Anlaşmasını İhlal Etti
Haberler
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Haberler
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Lübnan ordusu, dün yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının İsrail tarafından defalarca ihlal edildiğini açıkladı. İsrail'in hava ihlalleri ile Lübnan topraklarını hedef aldığı belirtildi.

Lübnan ordusu, İsrail'in dün yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını defalarca ihlal ettiğini belirterek, "İsrail düşmanı, Lübnan topraklarını hedef alarak anlaşmayı defalarca ihlal etti" dedi.

Lübnan ordusu, dün İsrail ve Lübnan arasında yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının İsrail ordusu tarafından defalarca ihlal edildiğini açıkladı. Lübnan ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Dün ve bugün, ateşkes anlaşması ilan edildikten sonra, İsrail düşmanı hava ihlalleri ve çeşitli silahlarla Lübnan topraklarını hedef alarak anlaşmayı defalarca ihlal etti" ifadeleri kullanıldı. Ordu, ihlalleri ilgili makamlarla birlikte "takip ettiğini" açıkladı.

Ateşkes dün yürürlüğe girmişti

İsrail ve Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşması, dün TSİ 05.00'da yürürlüğe girmişti. Anlaşmaya göre, İsrail Lübnan'a karadan, denizden veya havadan herhangi bir askeri saldırı gerçekleştirmeyecekti. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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