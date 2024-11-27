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Lübnan Ordusu, Ateşkes Anlaşması Sonrası Güneyde Konuşlanmaya Başladı

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İsrail ile varılan ateşkes anlaşmasının ardından Lübnan ordusu, ülkenin güneyine konuşlanmak üzere harekete geçti. Savunma Bakanı Maurice Sleem, 10 bin asker gönderileceğini duyurdu.

Lübnan ordusu, İsrail ile varılan ateşkes anlaşmasının ardından ülkenin güneyine konuşlanmak üzere harekete geçti.

İsrail ve Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşmasının TSİ 05.00'da yürürlüğe girmesinin ardından Lübnan ordusu, ateşkes anlaşması gereği ülkenin güneyine konuşlanmak üzere harekete geçti. Çevredekileri tarafından kaydedilen görüntülerde, çok sayıda askeri aracın konvoylar halinde ülkenin güneyine doğru harekete ettiği görüldü.

Lübnan Savunma Bakanı Maurice Sleem, hükümetin güneye 10 bin asker göndereceğini ve Hizbullah'ın ateşkes anlaşması gereği geri çekileceğini vurgulamıştı. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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