Lübnan Merkez Bankası Başkanı Salameh, yolsuzluk davasının Fransa duruşmasına katılmadı

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riad Salameh, hakkındaki kara para aklama ve zimmete para geçirme iddiaları ile açılan yolsuzluk davasının Fransa'nın başkenti Paris'teki duruşmasına katılmadı.

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riad Salameh, hakkındaki kara para aklama ve zimmete para geçirme iddiaları ile açılan yolsuzluk davasının Fransa'nın başkenti Paris'teki duruşmasına katılmadı. Fransız mahkemesinin, Salameh hakkında uluslararası tutuklama emri çıkardığı iddia edildi.

Kara para aklama, zimmete para geçirme, sahtecilik, yasadışı zenginleşme ve vergi kaçakçılığı ile suçlanan Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riad Salameh, Fransa'nın başkenti Paris'teki duruşmaya katılmadığı bildirildi. Davaya yakın bir kaynak, Fransız mahkemesi tarafından Salameh hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarıldığını iddia etti.

Yerel saatle 09.30'da olan duruşmada Salameh'in Fransız savcılar tarafından ön suçlamalarda bulunulması ve resmi olarak şüpheli olarak adlandırılması bekleniyordu.

Salameh'in Fransız avukatı Pierre-Olivier Sur yaptığı açıklamada, Fransız savcıların Salameh'yi Fransa'ya çağırdıktan sonra kurallara uymadıklarını belirterek, "Duruşmanın planlanan tarihinden 10 günden az bir süre kala tebliğ edilerek kurallara uyulmadı. Bu nedenle tebliğ geçersizdir" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Salameh, Salameh'nin kardeşi Raja ve danışmanı Marianne Howayek hakkında, 2002 ile 2015 yılları arasında Merkez Bankası'ndan 300 milyon dolardan fazla parayı zimmetlerine geçirip geçirmediğine dair iddialara ilişkin Lübnan tarafından 18 aylık bir soruşturma yürütülmüştü. Lübnanlı Yargıç Raja Hamoush, soruşturmanın ardından Salameh, Salameh'nin kardeşi Raja ve danışmanı Howayek'i kara para aklama, zimmete para geçirme, sahtecilik, yasadışı zenginleşme ve vergi kaçakçılığı ile suçlamıştı.

İsviçre, Fransa, Almanya, Lüksemburg ve Lihtenştayn'dan yetkililer de, Salameh ve erkek kardeşini benzer iddialar hakkında soruşturuyordu. - PARİS