Haber : Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta hesabındaki 200 bin dolar parayı çekemeyen ve müşterileri rehin alan silahlı şahıs, bankadaki parasının 35 bin dolarlık... - Haberler

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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta hesabındaki 200 bin dolar parayı çekemeyen ve müşterileri rehin alan silahlı şahıs, bankadaki parasının 35 bin dolarlık...

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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta hesabındaki 200 bin dolar parayı çekemeyen ve müşterileri rehin alan silahlı şahıs, bankadaki parasının 35 bin dolarlık...

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta hesabındaki 200 bin dolar parayı çekemeyen ve müşterileri rehin alan silahlı şahıs, bankadaki parasının 35 bin dolarlık kısmının ödenmesini kabul ederek teslim oldu.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta hesabındaki 200 bin dolar parayı çekemeyen ve müşterileri rehin alan silahlı şahıs, bankadaki parasının 35 bin dolarlık kısmının ödenmesini kabul ederek teslim oldu. - BEYRUT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Lübnan Beyrut 3. Sayfa Haberler

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