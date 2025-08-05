Lübnan Hükümeti Silahlar Üzerinde Devlet Tekeli Kuracak

Lübnan hükümeti, orduyu yıl sonuna kadar silahlar üzerinde devlet tekeli kurulmasına yönelik bir plan hazırlamakla görevlendirdi.

Lübnan Başbakanı Nawaf Salam, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaklaşık 6 saat süren bir kabine toplantısı düzenledi. Toplantıda, Hizbullah ve diğer silahlı grupların silahsızlandırılması ve silahlar üzerinde devlet tekeli kurulması konusu ele alındı. Salam, toplantı sonunda yaptığı açıklamada, Lübnan ordusuna yıl sonuna kadar ülke genelindeki tüm silahların altı devlet güvenlik gücüyle sınırlandırılmasını sağlayacak bir plan hazırlama yetkisi verdiğini söyledi.

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Morcos, ordunun planını sunmak için ay sonuna kadar süresi olduğunu belirterek, kabinenin Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik ABD önerilerini tartıştığını ancak bir anlaşmaya varamadığını ve perşembe günü yapılacak bir toplantıda konunun tartışılmaya devam edileceğini ifade etti.

ABD'den Hizbullah'ın silahsızlandırılması şartı

ABD, Lübnan hükümetine İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurması ve Lübnan'ın güneyinde halen işgal altında tuttuğu beş noktadan askerlerini çekmesi karşılığında Hizbullah'ın tamamen silahsızlandırılması için bir yol haritası önermişti. Söz konusu öneri, Lübnan hükümetinin Hizbullah'ı silahsızlandırmayı açıkça taahhüt eden bir kabine kararını kabul etmesi şartını da içeriyor.

Hizbullah ABD önerisine karşı

Hizbullah lideri Naim Kasım, ABD'nin önerisini reddederek, bunun Lübnan'ı İsrail'e karşı savunmasız bırakacağını savundu. Kasım, İsrail'i aylar sonra ilk kez doğrudan tehdit ederek, İsrail'in yeniden Lübnan'a karşı geniş çaplı bir savaşı başlatması halinde karşılık vereceklerini belirtti. Hizbullah'ın, Lübnan ordusunun ve Lübnan halkının kendilerini İsrail'e karşı savunacağını söyleyen Kasım, "Bu savunma, füzelerin İsrail'in içine düşmesine yol açacak ve 8 ay boyunca inşa ettikleri tüm güvenlik 1 saat içinde çökecektir" dedi. - BEYRUT