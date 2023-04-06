Lübnan'dan İsrail'e roket saldırısı: 2 yaralı

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 34 roket fırlatıldığı, 5'inin İsrail topraklarına isabet ettiği ve 2 kişinin yaralandığı açıklandı.

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 34 roket fırlatıldığı, 5'inin İsrail topraklarına isabet ettiği ve 2 kişinin yaralandığı açıklandı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 34 roket atıldığı bildirildi. Roketlerden 25'inin hava savunma sistemiyle başarı bir şekilde durdurulduğu, 5'inin İsrail topraklarına isabet ettiği, 4'ünün ise araştırıldığı aktarıldı. Shlomi kasabasında ve Betzet'te uyarı sirenlerinin çaldığı belirtildi. Nahariya şehrindeki Celile Tıp Merkezinden yapılan açıklamada, roket saldırılarında şarapnelle yaralanan 2 kişinin tedavi edildiği duyuruldu. İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin yüksek alarm durumunda olduğu kaydedildi.

Lübnan: "İsrail, Lübnan'ın güneyini bombaladı"

Beyrut'ta yayın yapan, Hizbullah'a bağlı Al-Manar kanalı da roket saldırılarının ardından İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Al-Qlaileh kasabasını bombaladığı aktarıldı.

İsrail hükümetinden toplantı kararı

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ülkenin kuzeyindeki güvenlik durumuna yönelik bilgilendirildiği, ilerleyen saatlerde güvenlik yetkilileriyle durum değerlendirmesi yapacağı duyuruldu.

Lübnan Başbakanlığından yapılan açıklamada da üst düzey güvenlik kabinesinin bu akşam toplanacağı bildirildi. - TEL AVİV