Lübnan'dan İsrail'e havan mermisi atıldı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine fırlatılan roketlerin ardından akşam saatlerinde havan mermisinin atıldığını duyurdu.

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine atılan 34 roketin ardından İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine akşam saatlerinde havan mermisinin atıldığını duyurdu. Havan mermilerinin ülkenin kuzeyindeki Metula kasabası yakınlarına düştüğü aktaran IDF, bölgede yapılan taramaların ardından çok sayıda havan mermisi bulunduğunu açıkladı.

İsrail basını, havan mermilerinin boş bir araziye düştüğünü belirtilerek, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı aktardı.

"İsrail güvenliğini sağlamak için her düzeyde harekete geçecek"

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog yaptığı açıklamada, İsrail'in vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için harekete geçeceğini belirterek, uluslararası toplumu düzenlenen son roket saldırısını kınamaya çağırdı. Herzog, "İsrail devleti, kendi güvenliğini ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için her düzeyde harekete geçecek" ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı'ndan "tüm müdahale seçeneklerini hazırlaması" talimatı

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, güvenlik kabinesine Lübnan'ın İsrail'e yönelik saldırılarına yönelik "tüm müdahale seçeneklerini hazırlaması" talimatını verdi.

Saldırının arkasında Hamas'ın olduğu iddia edildi

IDF Sözcüsü Daniel Hagari, Lübnan'dan fırlatılan roketlerin arkasında Hamas'ın olduğunu iddia etti. Hagari, IDF'nin İran'ın saldırıdaki rolünü araştırdığını, ancak bunun Hamas tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant, Dışişleri Bakanı Eli Cohen ve üst düzey savunma ve askeri yetkililer, roket saldırılarına verilecek yanıtı görüşmek üzere bu akşam güvenlik kabinesi toplantısı öncesinde bir araya geldi.

Öte yandan Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine fırlatılan 34 roketten 25'i hava savunma sistemi tarafından başarı bir şekilde durdurulmuş, 5 roket İsrail topraklarına düşmüştü. Roketlerden 4'ünün akıbetinin ise araştırıldığı aktarılmıştı. - TEL AVİV