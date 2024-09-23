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Lübnan'daki Saldırılarda Ölü Sayısı 182'ye Yükseldi

Lübnan'daki Saldırılarda Ölü Sayısı 182'ye Yükseldi
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İsrail'in Lübnan'da düzenlediği saldırılar sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısı 182'ye, yaralı sayısı ise 727'ye ulaştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, saldırılarda çocuklar, kadınlar ve sağlık görevlileri de hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 182'ye, yaralı sayısının da 727'ye yükseldiği bildirildi.

İsrail'in Lübnan'da sabah saatlerinden bu yana sürdürdüğü yoğun bombardımanın bilançosu ağırlaşıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 182'ye, yaralı sayısının da 727'ye yükseldiği bildirildi. Açıklamada, öldürülenler arasında çocukların, kadınların ve sağlık görevlilerinin bulunduğu aktarıldı.

İsrail'den Lübnan'a 300'den fazla saldırı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), sabah saatlerinden bu yana İsrail Hava Kuvvetleri'nin Lübnan'da 300'den fazla Hizbullah hedefini vurduğunu açıklamıştı. Hizbullah ise İsrail ordusunun çeşitli askeri noktalarına çok sayıda roket fırlatıldığını ve saldırıların "İsrail'in güney ve Bekaa bölgelerini hedef alan düşman saldırılarına karşılık" olduğunu belirtmişti. İsrail'in kuzeyindeki 2 askeri mevzinin ve Hayfa kentinin kuzeyindeki Rafael savunma sanayi komplekslerinin bombaladığını ifade etmişti.

IDF Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari ise, "Yakın gelecekte Bekaa Vadisi'ndeki hedefleri vurmaya hazırlanıyoruz. Bekaa Vadisi'ndeki köylerde yaşayan Lübnanlıları uyarıyorum. Füzelerin ve silahların depolandığı binaların yakınında ya da evlerin içinde bulunan sakinler, derhal onlardan uzaklaşın" açıklamasını yapmıştı. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sağlık Bakanlığı Politika 3-sayfa İsrail Lübnan Dünya

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