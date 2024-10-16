Lübnan'daki İsrail Saldırılarında Can Kaybı 2 Bin 377'ye Yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 377'ye yükseldiğini bildirdi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte İsrail saldırılarında 27 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, 185 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlık, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 377'ye, yaralıların sayısının ise 11 bin 109'a yükseldiğini ifade etti. - BEYRUT