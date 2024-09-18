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Lübnan'da Telsiz Patlaması: 3 Ölü, Onlarca Yaralı

Lübnan'da Telsiz Patlaması: 3 Ölü, Onlarca Yaralı
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Lübnan'da Hizbullah üyelerine ait telsizlerin patlatılması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı. Patlamalar, başkent Beyrut'un güney banliyölerinde ve Bekaa bölgesinde meydana geldi.

Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı telsizlerin patlatılması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan'da Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarının patlatılmasının ardından bu kez telsizler infilak ettirildi. Ülkenin güneyinde, başkent Beyrut'un güney banliyölerinde ve Bekaa bölgesinde patlama sesleri duyuldu. Patlamalardan biri, dün çağrı cihazlarının patlatılması sonucu hayatını kaybedenler için düzenlenen cenaze töreninin yakınında gerçekleştirildi. Lübnan'ın resmi haber ajansı, Bekaa bölgesindeki patlamalarda en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Telsizlerin patlatılmasıyla onlarca kişinin de yaralandığı öğrenildi. Lübnan güvenlik kaynakları telsizlerin, dün patlatılan çağrı cihazlarıyla aynı anda yaklaşık 5 ay önce Hizbullah tarafından satın alındığını aktardı. Dünkü saldırıdan İsrail sorumlu tutulmuştu. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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