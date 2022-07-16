Lübnan'da taş yüklü kamyon araca çarptı: 7 ölü - Haberler

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Lübnan'da taş yüklü kamyon araca çarptı: 7 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Lübnan'da taş yüklü kamyon araca çarptı: 7 ölü

Lübnan'da 40 tondan fazla taş taşıyan kamyonun birden fazla araca çarpması sonucu aynı aileden 7 kişi hayatını kaybetti, kamyon şoförü ise yaralandı.

Lübnan'da 40 tondan fazla taş taşıyan kamyonun birden fazla araca çarpması sonucu aynı aileden 7 kişi hayatını kaybetti, kamyon şoförü ise yaralandı.

Lübnan'ın Arsal kasabasında 40 tondan fazla taş taşıyan kamyon kontrolünü kaybederek birden fazla araca çarptı. Meydana gelen kazada aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği, kamyon şoförünün ise yaralandığı açıklandı. Yetkililer kazanın kamyonun frenlerindeki bir arızadan meydana geldiğini belirtirken, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. - BEYRUT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Lübnan 3. Sayfa Haberler

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