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Lübnan'da İsrail Saldırıları: 127 Çocuk da Dahil 974 Can Kaybı

Lübnan'da İsrail Saldırıları: 127 Çocuk da Dahil 974 Can Kaybı
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Lübnan Sağlık Bakanı, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 974'e ulaştığını ve 9 bin 350 kişinin yaralandığını açıkladı. Son 24 saat içinde 28 sağlık çalışanı da yaşamını yitirdi.

Lübnan'da geçtiğimiz sene ekim ayından bu yana İsrail saldırılarında 127'si çocuk toplam bin 974 kişi hayatını kaybederken, 9 bin 350 kişi de yaralandı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor. Lübnan Sağlık Bakanı Firas Abiad, geçtiğimiz sene ekimden bu yana İsrail saldırılarında 127'si çocuk toplam bin 974 kişi hayatını kaybederken, 9 bin 350 kişi de yaralandığını açıkladı.

Abiad, geçtiğimiz sene ekimden bu yana 97 sağlık görevlisi ve itfaiyecinin hayatını kaybettiğini ve 188'inin de yaralandığını söyledi.

Abiad, ayrıca son 3 gün içinde İsrail saldırılarında 40'tan fazla kurtarma görevlisi ve itfaiyecinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini belirtti.

Son 24 saatte 28 sağlık çalışanı öldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in hava saldırıları nedeniyle Lübnan'da son 24 saatte 28 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı. Ghebreyesus, "Birçok sağlık çalışanı bombardımanlar nedeniyle görev yerlerine gitmiyor ve çalıştıkları bölgelerden kaçıyor Bu durum kitlesel travma yönetimi ve sağlık hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanmasını ciddi şekilde sınırlandırıyor" dedi. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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