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Lübnan'da İsrail'in Çekildiği Köylerde 11 Ceset Bulundu

Lübnan'da İsrail'in Çekildiği Köylerde 11 Ceset Bulundu
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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki köylerden çekilmesinin ardından, yıkılan evlerin enkazında 11 kişinin cesedine ulaşıldı. Tayr Harfa ve Chamaa köylerinde bulunan cenazelerin kimlikleri belirlenmek üzere hastaneye nakledildi. Lübnan medyası, İsrail'in bölgedeki saldırılarına devam ettiğini bildirdi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde çekildiği köylerde 11 kişinin cesedine ulaşıldı.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerinin çekildiği köylerde yıkılan evlerin enkazında 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Açıklamada, "Tayr Harfa köyünde 10, güneybatıdaki Chamaa köyünde 1 kişinin cesedi bulundu. Cenazeler, kimliklerini belirlemek için DNA testleri de dahil olmak üzere gerekli laboratuvar testlerini yapmak üzere Jabal Amel Hastanesi'ne nakledildi" ifadeleri kullanıldı.

Lübnan medyası ise İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyinde orta kesimindeki Bint Jbeil bölgesindeki Ayta ash Shab köyünde evleri ve altyapıyı havaya uçurmaya devam ettiğini aktardı. Köylerden patlama sesleri ve yoğun duman yükseldiği belirtildi.

İsrail ateşkesi ihlal ediyor

İsrail ve Lübnan'daki Hizbullah Hareketi arasında 14 ay süren çatışmaların ardından ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda 27 Kasım'da ateşkes ilan edilmişti. Ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu Lübnan'da hala saldırılar düzenliyor ve can kayıplarına yol açıyor. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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