Lübnan'da İsrail'in hava saldırısında Filistinli general hayatını kaybetti

Lübnan'da Filistinli Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El Aksa Şehitleri Tugayları generali aracının hava saldırısında hedef alınması sonucu hayatını kaybetti.

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, Sayda şehrinde Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin (Fetih) silahlı kanadı El Aksa Şehitleri Tugayları Tuğgenerali Halil el-Makdah'ın aracına hava saldırısı düzenledi. Makdah saldırıda hayatını kaybederken, alevler içinde kalan araç küle döndü. Saldırıda yaralananlar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Makdah'ın kardeşi komutan Munir el-Makdah yaptığı açıklamada, "Zafere veya şehit olmaya giden yoldayız. Suikastlar bizi daha da güçlendiriyor. Şehitlik bir onurdur. Direniş sahada kalmaya kararlıdır" dedi. - BEYRUT