Lübnan'da Düğün ve Partilerde İran Füzeleri Görüntülendi

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Beyrut'ta düzenlenen açık hava düğün ve partilerde, İran'ın İsrail'e fırlattığı füzelerin görüntüleri kaydedildi. Eğlencenin devam ettiği anlar dikkat çekti.

Lübnan'da dün gece açık havada düzenlenen düğün ve partilerde çekilen görüntülerde, İran'ın fırlattığı füzelerin İsrail'e doğru ilerlediği anlar yer aldı.

İran'ın İsrail'e gece saatlerinde düzenlediği saldırılar bölge ülkelerinden de görüldü. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün gece açık havada düzenlenen parti ve düğünlerde çekilen görüntülerde, İran'ın fırlattığı füzelerin İsrail'e doğru ilerlediği anlar yer aldı. Geceyi aydınlatan füzelere rağmen eğlencenin devam ettiği görüldü. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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