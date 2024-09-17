Lübnan'da Çağrı Cihazlarının Patlatılması: 8 Ölü, 2.750 Yaralı

Lübnan Sağlık Bakanı Firas Abiad, çağrı cihazlarının patlatılması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 750 kişinin yaralandığını duyurdu.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas Abiad gerçekleştirdiği basın toplantısında, çağrı cihazlarının patlatılması sonucu 8 yaşındaki 1 çocuk da dahil olmak üzere 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 750 kişinin yaralandığını ifade etti. Bakan Abiad, yaralılardan 200'den fazlasının durumunun kritik olduğunu aktardı. Güneydeki hastanelerin kapasitelerini aştığını belirten Abiad, yaralıların ülkenin farklı noktalarındaki hastanelere sevk edilmesi için çalıştıklarını söyledi. Abiad, yaralanmaların çoğunluğunun yüz veya kollarda, bazılarında ise karında olduğunu kaydetti.

"İsrail tarafından gerçekleştirildi"

Hizbullah Hareketinden yapılan açıklamada ise saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Sivilleri de etkileyen, çok sayıda şehit ve yaralanmaya yol açan bu suç niteliğindeki saldırıdan tamamen İsrail'i sorumlu tutuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Lübnan Enformasyon Bakanı Ziad Makari de saldırıdan dolayı İsrail'i kınadıklarını, Birleşmiş Milletler (BM) ile temasa geçtiğini söyledi. - BEYRUT