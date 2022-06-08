LPG tankeri devrildi, TEM otoyolu kapandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

LPG tankeri devrildi, TEM otoyolu kapandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

TEM otoyolu Bolu geçişinde LPG yüklü tanker devrildi.

TEM otoyolu Bolu geçişinde LPG yüklü tanker devrildi. Kaza sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatılırken, araçlar Gerede bağlantı yolundan D-750 Karayoluna yönlendiriyor.

Kaza TEM otoyolu, Ankara istikameti Gerede kavşağı yakınlarında meydana geldi. Otoyol üzerinde LPG yüklü tanker yan yattı. Kaza neticesinde 3 şerit trafiğe kapanırken, Ankara istikametinde trafik akışı Gerede Bağlantı yolundan D-750 Karayoluna yönlendiriliyor. İstanbul istikametine ise trafik, Ankara Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak Cankurtaran Tesisleri önünden tekrar Ankara istikametine çevrilerek Çamlıdere kavşağı D-750 Karayoluna yönlendiriliyor.

Kaza neticesinde tanker sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kaza yerine Bolu Valiliği koordinasyonunda AFAD başta olmak üzere ilgili tüm kurum yönlendirildi.

Kaza yerinde müdahale devam ediyor.

(Faruk Çidem - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title