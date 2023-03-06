LPG'li otomobil alev topuna döndü: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri LPG'li otomobil alev topuna döndü: 1 yaralı Kırıkkale'de LPG'li otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. LPG'li otomobil alev topuna döndü: 1 yaralı KIRIKKALE - Kırıkkale'de LPG'li otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alev topuna dönen otomobilinin sürücünün elinde ve yüzünde birinci derece yanıklar oluştu. Olay, Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. idaresindeki 71 DN 246 plakalı otomobilde yangın çıktı. Alev topuna dönen otomobilden yaralı halde kurtulan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan sürücünün elinde ve yüzünde yanıklar oluştuğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri tarafından LPG'li otomobilde çıkan yangın kontrol altına alındı. Demir yığınına dönen otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Bulvar üzerindeki araç trafiği ise yeniden ulaşıma açıldı. Yangının gaz kaçağından çıktığı öne sürüldü. Bulvarda oluşan araç yoğunluğu, yanan otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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